أعراض الأزمة القلبية.. هل تختلف بين الرجال والنساء؟

المصدر: فرانكفورت - د.ب.أ

أفادت مؤسسة القلب الألمانية بأن أعراض الأزمة القلبية تختلف بين الرجال والنساء، موضحة أن الأعراض لدى الرجال تتمثل في الشعور بآلام مفاجئة ممتدة لفترة طويلة خلف عظمة القص، وغالباً ما تمتد هذه الآلام إلى الأذرع والظهر والبطن والرقبة والفكين، كما يبدو الوجه شاحباً ويتصبب عرقاً بارداً.

ومن الأعراض الأخرى للأزمة القلبية ضيق شديد في التنفس والشعور بدوار يمكن أن يصل إلى حد فقدان الوعي.

وبعكس الرجال؛ فإن الأعراض تكون أقل وضوحاً لدى النساء، إلا أنه يمكن الاستدلال عليها من خلال الشعور بآلام في منطقة أعلى البطن والشعور بالغثيان والرغبة في التقيؤ وضيق في التنفس وآلام بالظهر.

يشار إلى أن الأزمة القلبية تزداد بشكل خاص لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم أو السكري أو ارتفاع نسب الدهون بالدم والمدخنين والأشخاص قليلي الحركة.

وعلى أي حال ينبغي استدعاء الطبيب على وجه السرعة بمجرد ظهور أعراض الأزمة القلبية.

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