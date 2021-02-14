باحثون: ارتداء كمامتين معاً يحمي من الفيروس بنسبة 95%

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

في ظل الأبحاث الجارية للتعرف الى كيفية التصدي لانتشار فيروس كورونا، خلص باحثون إلى أن هناك طريقة بإمكانها الحد بشكل فعّال من تفشي الفيروس.

وذكر تقرير لإثين كيم لايزر، المختص بتغطية شؤون العلوم والتكنولوجيا، نشرته مجلة ناشيونال إنتريست الأميركية أن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وهي المؤسسة الوطنية الرائدة في مجال الصحة العامة، أكدت أن ارتداء كمامة مزدوجة (قناعان واقيان) في آن واحد، يمكن أن يوفر مستويات عالية للغاية من الحماية ضد انتشار فيروس كورونا الجديد والإصابة به.

وأضاف أن «الباحثين في المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها استكشفوا الفعالية الشاملة لأساليب ارتداء الكمامات المختلفة من خلال التجارب المعملية، والتي كشفت أنه عندما يرتدي الفرد كمامة واحدة فقط، إما كمامة جراحية أو مصنوعة من القماش، فإنه يمنع نحو 40% من الجسيمات الفيروسية».

ومع ذلك، تبين أن ارتداء كمامة مصنوعة من القماش فوق أخرى جراحية، يمكن أن يمنع نحو 80% من الجسيمات. وأفاد الباحثون بأنه يمكن منع انتقال الفيروس بنسبة 95% عندما يتم ارتداء كمامتين.

وكشف الباحثون أيضاً أن الكمامات الأكثر إحكاماً على الوجه يمكن أن تحسن بشكل ملحوظ الفعالية الإجمالية للأقنعة. وتتمثل إحدى الطرق الخاصة لتحسين إحكام الأقنعة الطبية في التأكد من أن تكون «معقودة ومثنية». ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال الجمع بين الزوايا وحلقات الأذن على كل جانب، وعقد حلقات الأذن معاً بحيث يتم ربطها بالقناع، ثم ثني وتسطيح مادة القناع الإضافية الناتجة لتقليل الفجوات الجانبية.

وذكرت الدكتورة روشيل والينسكي، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أخيراً خلال إحاطة إعلامية عن فيروس كورونا في البيت الأبيض: «كان أداء ارتداء أي نوع من الأقنعة أفضل بكثير من عدم ارتداء أي قناع»، مضيفة أن «الأقنعة المناسبة قدمت أفضل أداء»،

وأشارت إلى أن المراكز ستقوم بتحديث توجيهاتها على موقعها الإلكتروني «لتوفير خيارات جديدة حول كيفية تحسين ملاءمة القناع».

وأبدى خبراء بارزون آخرون في مجال الصحة، مثل مستشار البيت الأبيض لمكافحة كورونا، أنتوني فاوتشي، تأييدهم لجدوى ارتداء كمامة مزدوجة.

وقال فاوتشي، في مقابلة حديثة مع برنامج «توداي» الذي تبثه محطة «إن بي سي» الأميركية: «إذا كان لديك غطاء مادي بطبقة واحدة، ضع طبقة أخرى عليه، ومن المنطقي أنه سيكون أكثر فاعلية».

وأضاف: «هذا هو السبب في أنك ترى الأشخاص إما يرتدون قناعاً مزدوجاً أو يقومون بعمل نسخة من (أقنعة) إن 95».





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