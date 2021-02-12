النصف_الحلو.. هدايا لتسريحات شعر احترافية

كثير من النساء يترددن في زيارة مصفف الشعر باستمرار ويفضلن تعرضاً أقل لأدوات تصفيف الشعر. وتقدم شركة «دايسون» أجهزة تصفيف أفضل مع حرارة أقلّ، ما يشجع على استخدام جهاز تمليس شعر غني عن التعريف.

ويستخدم مصفف الشعر Dyson Airwrap محرك «دايسون» الرقمي لتوفير قوة هوائية ديناميكية تُعرف باسم «تأثير كواندا».

جاء هذا التأثير نتيجة لجهود فريق دايسون من علماء الديناميكا الهوائية الذين ابتكروا طريقة لتسريح الشعر باستخدام الهواء والحرارة فقط. وسواء أردتِ تجعيد شعرك أو تمويجه أو تجفيفه، سيمنحكِ هذا التأثير مظهراً طبيعياً بلمسة نهائية ناعمة، وسيساعد بمنع التلف الشديد الناتج عن الحرارة، ما يجعل مصفف Dyson Airwrap الهدية المثالية لأحبائك الذين يرغبون في الحصول على تصفيفات شعر الصالون، والحرص على العناية بشعرهم في الوقت ذاته.

كما يتوافر مجفف الشعر Dyson Supersonic بإصداره الأحمر الحصري في الوقت المناسب ليوم الحب، ويتضمن علبة حمراء من تصميم «دايسون».

وصمم هذا المجفف لأنواع الشعر المختلفة، وهو يحمي الشعر من أضرار الحرارة الشديدة، ويزيد من لمعانه ويقلل التجعيدات والتطاير. وكل ذلك بفضل خاصية التحكم الذكي بالحرارة من «دايسون».

وكذلك جهاز تمليس الشعر ™Dyson Corrale (أسود نيكل /‏‏‏ فوشيا) مجموعة الهدايا، وهو مناسب لجميع أنواع الشعر، ويتميز بخلوه من الأسلاك، ما يوفر تحكماً إضافياً في التصفيف، ويقلل من التلف الناتج عن الحرارة بمقدار النصف.

كما تتضمن مجموعة الهدايا فرشاة مصممة لتعزيز راحة فروة الرأس وتنعيم الشعر عند التجفيف، ومشطاً لفك التشابك ينساب بسهولة عبر الشعر الرطب أو الجاف بأقل نسبة احتكاك.

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