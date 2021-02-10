نفد مثبت الشعر فاستخدمت غراء.. أميركية تطلب المساعدة ومواقع التواصل تلبي

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

لجأت أميركية صففت شعرها بواسطة غراء قوي جداً إلى طلب المساعدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمعالجة المشكلة، فتمكنت من جمع أكثر من 15 ألف دولار قبل عملية جراحية قد تُجرى لها.

ونشرت تيسيكا براون - المقيمة في لويزيانا - مقطع فيديو على «تيك توك» في نهاية الأسبوع الماضي، أوضحت فيه أن نفاد سائل تثبيت الشعر المعتاد لديها دفعها إلى استخدام غراء قوي جداً كبديل، في شكل رذاذ.

وقالت المرأة الأربعينية، إن «الفكرة كانت سيئة، سيئة، سيئة»، مضيفةً - وهي على وشك البكاء - أن شعرها ملتصق على رأسها «على هذا النحو منذ شهر».

ولا يفترض أن يلامس هذا الصمغ الكيميائي الذي يشكّل الأسيتون والبروبان أبرز مكوناته الجلد، وفقًا لورقة المعلومات عن المنتج، لأنه يمكن أن يسبب تهيجاً خطيراً.

وخلال الأيام التي تلت وضعها الصمغ على شعرها، استخدمت تيسيكا براون كثيراً من المنتجات والمستحضرات، ومنها زيت جوز الهند للتخلص منه، ولكن دون جدوى، بينما اقترح عليها مستخدمو الإنترنت عدداً من الحلول.

ونشرت تيسيكا السبت الماضي صوراً لها في قسم الطوارئ بمستشفى في تشالميت بولاية لويزيانا، إذ كانت تأمل في الحصول على المساعدة.

إلاّ أن الزيارة لم تكن كافية، فقالت تيسيكا براون عبر «إنستغرام» الاثنين: «ستكون حقاً عملية طويلة».

ووجهت المرأة نداء دعت فيه إلى التبرع لها لكي تتمكن من تغطية كلفة علاجها، وجمعت بالفعل أكثر من 15 الف دولار حتى أمس الثلاثاء.

ونشر موقع «تي إم زي» مقطع فيديو تتولى فيه صديقة تيسيكا بقص ذيل شعرها وتطبيق منتج جديد ولكن من دون نجاح.

وتتوجه تيسيكا براون إلى لوس أنجلوس هذا الأسبوع «للقاء جراح التجميل مايكل اوبينغ الذي سيزيل الصمغ»، كما قالت الناطقة باسم الطبيب لوكالة فرانس برس.

وأشار الموقع إلى أن مايكل أوبينغ هو الذي قدم خدماته بشكل عفوي مجاناً إلى تيسيكا التي ناهز عدد متابعيها على «تيك توك» 800 ألف.

كذلك عرضت مصففة شعر بيونسيه نيل فارينا المساعدة عبر حسابها على «إنستغرام».

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