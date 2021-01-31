غذاء صديق للكبد والقلب.. يساعد الجسم على طرد السموم

المصدر: لوزيرن - د.ب.أ

ذكر مركز الصحة السويسري أن الشمندر الأحمر - أو ما يعرف باسم البنجر الأحمر - يتمتع بفوائد صحية جمّة؛ إذ يعد صديقاً للكبد والقلب.

وأوضح المركز أن الشمندر الأحمر غني بمادة «البيتايين» التي تعمل على تحفيز خلايا الكبد والمرارة، ومن ثم فهو يسهم في تنشيط عملية الهضم من ناحية، ويساعد الجسم على طرد السموم من ناحية أخرى.

وتعمل مادة «البيتايين» أيضاً على خفض مستوى الحمض الأميني السام المعروف باسم «الهوموسيستين»، ومن ثم فهي تحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويزخر الشمندر الأحمر أيضاً بحمض الفوليك، الذي يحمي من الأزمات القلبية والسكتات الدماغية، كما أنه يتمتع بأهمية كبيرة أثناء فترة الحمل؛ إذ يساعد على بناء خلايا جديدة، ومن ثم يحمي الجنين من الإصابة بما يعرف بالشفة الأرنبية (المشقوقة) وتشقق العمود الفقري.

ويشتمل الشمندر الأحمر على النترات، التي تتحول في الجسم إلى مادة النتريت، والتي بدورها تحفز إنتاج أحادي أكسيد النيتروجين في الدم، ما يساعد على توسيع الأوعية الدموية، ومن ثم خفض ضغط الدم المرتفع، ما يحد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

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