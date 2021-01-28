بعد التعافي من «كورونا».. ما الموعد المناسب للعودة إلى الرياضة

التعجل في الرياضة بعد التعافي قد يرفع خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب. ■ د.ب.أ

المصدر:
  • ميونيخ ■د.ب.أ
التاريخ:

قال أخصائي طب القلب الرياضي، البروفيسور الألماني مارتن هاله: «إنه لا ينبغي العودة السريعة إلى ممارسة الرياضة بعد التعافي من فيروس (كورونا) المستجد»، مشيراً إلى أن التعجل في ممارسة الرياضة بعد التعافي من «كوفيد-19» قد يرفع خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب واضطرابات نظم القلب. وأوضح أنه يمكن أخذ فترة راحة قبل العودة إلى ممارسة الرياضة تبعاً للقيم الاسترشادية التالية:

- أسبوعان على الأقل في حال عدم ظهور أعراض.

-أسبوعان إلى أربعة أسابيع على الأقل بدءاً من ظهور الأعراض في حال المسار الخفيف للمرض أي المعاناة من سعال وحُمى.

- شهر في حال الإصابة بالتهاب رئوي

-ثلاثة أشهر في حال الإصابة بالتهاب عضلة القلب.

وعلى أي حال ينبغي استشارة الطبيب قبل العودة إلى ممارسة الرياضة، لتجنب أي مخاطر صحية محتملة.

طباعة
أعلى