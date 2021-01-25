وصفة تساعد فروة الرأس على «التنفس» بصورة أفضل

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

أوردت مجلة «Instyle» المعنية بالصحة والجمال أن مستحضرات التقشير تعدّ بمثابة سر صحة وجمال الشعر، حيث إنها تعمل على تخليص الشعر وفروة الرأس من القشور والزيت ورواسب مستحضرات العناية والتصفيف.

وأضافت المجلة أنه بفضل هذا التنظيف العميق تتنفس فروة الرأس بصورة أفضل، وتتم تغذية جذور الشعر بصورة جيدة، ومن ثم لا يتعرض الشعر للتقصف، بل ينمو على نحو أسرع وأفضل ويصير أكثر قوة وكثافة، كما أنه يتمتع بلمعان يأسر الألباب.

ولتحقيق الاستفادة المرجوة ينبغي استعمال مستحضر التقشير بمعدل مرة كل أسبوع، إذ يتم تدليك فروة الرأس به وتوزيعه في بقية الشعر، ثم شطفه جيداً، ثم غسل الشعر كالمعتاد باستخدام الشامبو والبلسم.

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