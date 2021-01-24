زيت بذور المشمش.. ينبوع جمال

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

يصف خبراء في التجميل زيت بذور المشمش بأنه بمثابة ينبوع جمال البشرة والشعر والأظافر، إذ يساعد على التمتع ببشرة نقية ونضرة، ويسهم في نمو الشعر وتقوية الأظافر.

وأوضحوا أن زيت بذور المشمش غني بأحماض دهنية مهمة للصحة والجمال، ومنها: حمض الأولييك الذي يعمل على ترطيب البشرة، ويحارب أعراض الشيخوخة، وحمض اللينولييك الذي يحارب شوائب البشرة، ويعزز نمو الشعر، ويساعد على بناء وتجدد الطبقة العلوية للبشرة، وحمض الستياريك الذي يعمل على تنظيف البشرة من حب الشباب والرؤوس السوداء، وحمض البالميتيك الذي يحمي البشرة من المؤثرات الخارجية، كما يعد زيت بذور المشمش كنزاً من الفيتامينات المهمة للصحة والجمال، ومنها فيتامين A الذي يتمتع بأهمية لبناء البشرة وتجدد خلاياها، وفيتامين B الذي يعمل على ضبط إفرازات الدهون وتقوية الشعر وتهدئة فروة الرأس الملتهبة والبشرة المتهيجة، وفيتامين E الذي يتمتع بتأثير مضاد للأكسدة، ويحمي البشرة ما يعرف بالجذور الحرة Free Radicals، التي تهاجم الخلايا وتعجّل بالشيخوخة.

وبفضل هذه التوليفة الفريدة، يعمل زيت بذور المشمش على التخلص من شوائب البشرة والإفرازات الدهنية الزائدة، ويساعد على ترطيب البشرة، ومن ثم التمتع ببشرة نقية ومخملية، كما أنه يحارب تقصف الشعر وحكة فروة الرأس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news