أمل جديد من كوريا الجنوبية.. شركة عملاقة تؤكد فعالية علاجها ضد كورونا

المصدر: سيؤول - رويترز

قالت شركة الصناعات الدوائية الكورية الجنوبية العملاقة «سيلتريون» اليوم الأربعاء إن علاجها المرشح لفيروس كورونا يقلل من مدة التعافي، ويقلل فرص تطور المرض إلى حالة خطيرة.

ووفقاً لوكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية؛ قدمت الشركة في وقت سابق طلباً للحصول على تصريح بالتسويق المشروط لعلاجها إلى وزارة سلامة الغذاء والدواء الكورية الجنوبية.

وكشفت الشركة عن البيانات السريرية للمرحلة الثانية من تجارب العلاج. وأجرت الشركة تجاربها على 327 مريضاً بالفيروس لتقييم فعالية العلاج وسلامته. وكان ما يقرب من 60% من المشاركين في الدراسة يعانون من أعراض حادة، من بينها الالتهاب الرئوي.

وقالت الشركة إن العلاج قلل معدل تطور حالات المرضى إلى حالات حرجة تتطلب الرعاية في المستشفى بمقدار 54%.

ومن بين المرضى الذين تبلغ أعمارهم 50 عاماً فأكثر، انخفضت نسبة تطور الحالات إلى حالات حادة بمقدار 68%.

وأضافت الشركة أن العلاج قلل مدة التعافي بأكثر من ثلاثة أيام. وأوضحت أنه من بين المرضى البالغين من العمر 50 عاماً فأكثر، فقد قلل العلاج وقت التعافي بأكثر من خمسة أو ستة أيام.

وذكرت الشركة إنها تخطط لإجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي جزء محوري من الدراسة، في أكثر من 10 دول، للحصول على نتائج أكثر شمولاً لسلامة العلاج وفعاليته.

وتخطط الشركة أيضاً لتقديم طلب للحصول على تصريح بالاستخدام في حالات الطوارئ إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية، ولترخيص بالتسويق المشروط إلى وكالة الأدوية الأوروبية في الأشهر المقبلة.

كما تعمل الشركة أيضاً على زيادة قدراتها التصنيعية لتلبية الطلب العالمي والمحلي، والذي من المتوقع أن يصل إلى مليوني جرعة كحد أقصى.

يذكر أن العلاج يحقن عبر الوريد لمدة 90 دقيقة.

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