5 نصائح لـ «طاولة طعام صحي»

المصدر: حياة الحرزي - دبي

في ظل نسق الحياة العصرية المتسارع وكثرة المغريات المطروحة في أسواق الطعام بشكل دائم، يتجدد نداء خبراء الصحة والتغذية حول العالم وتشديدهم على قيمة أنماط الحياة الصحية، وأهمية الحركة وممارسة النشاطات الرياضية، ومن ثم العناية بتغذيتنا لما لها من أهمية في الحفاظ على توازننا وحمايتنا من مختلف الأمراض. ومع الحديث عن الأكل الصحي تحضر دوماً خيارات الأطعمة التي نستهلكها ونعدها بشكل يومي في مطابخنا، وتحضر معها حتماً المكونات التي نستعملها في وصفاتنا لجعل طعامنا صحياً ومتوازناً، ومدى قدرتنا على استثمارها بشكل يفيدنا ولا يدمر صحتنا. وهنا حسب موقع «ويب طب»، خمسة حلول ذكية تساعدنا على الحصول على وصفات شهية ولذيذة، وفي الوقت نفسه صحية.

يتجدّد نداء خبراء الصحة حول العالم وتشديدهم على قيمة أنماط الحياة الصحية.

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