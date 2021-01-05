7 علامات على الإصابة بالتوتر

المصدر: ميونيخ- د ب أ

اعتبرت مجلة «فرويندين» الألمانية أن التوتر «مرض العصر والقاطرة التي تجر وراءها العديد من المتاعب الصحية»، مشيرة إلى أنه قد لا يلاحظ المرء الإصابة بالتوتر في بعض الأحيان، لكن الجسم يتفاعل معه بإشارات واضحة تكون بمثابة إنذار وتحذير.

ونصحت المجلة الألمانية بالابتعاد عن أسباب التوتر، وممارسة التمارين الرياضية المناسبة، والاعتماد على تقنيات الاسترخاء في التخفيف من حدة التوتر والضغط. وهنا سبع من علامات الإصابة بالتوتر:

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