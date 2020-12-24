4 نصائح للحصول على بشرة مشرقة في الشتاء

المصدر: هامبورغ - د.ب.أ

في البداية نصحت آنا براندنبورغ بإجراء عملية التقشير بالإنزيمات، مع استعمال سيروم العناية وأقنعة الترطيب بصورة منتظمة، وكريم نهاري يحتوي على نسبة عالية من الدهون لحماية البشرة من البرد، وأوصت الطبيبة الألمانية بتجنب مواد العناية التي تحتوي على نسبة عالية من الماء خلال فصل الشتاء، حتى لا تتجمد على البشرة.

مع موسم الشتاء، وتغير الطقس، وانخفاض درجات الحرارة، قد تعاني بعض النساء مشكلات بالبشرة، بسبب الرطوبة المنخفضة والأجواء الباردة والهواء الساخن.

ولمواجهة هذه المشكلة، تقدم أخصائية الأمراض الجلدية بمدينة هامبورغ الألمانية، آنا براندنبورغ، بعض النصائح والإرشادات للحصول على بشرة مشرقة ومتوهجة خلال فصل الشتاء.

وهنا أربع نصائح تقدمها الطبيبة براندنبورغ للحصول على بشرة مشرقة في الشتاء.

للإطلاع على النصائح الـ4، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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