مرض يؤثر سلباً على خصوبة المرأة

المصدر: ميونيخ - د.ب.أْ

قالت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء إن مرض «بطانة الرحم المهاجرة» Endometriosis، قد يحرم المرأة الأمومة؛ نظراً لتأثيره السلبي في الخصوبة.

وأوضحت الرابطة أن مرض بطانة الرحم المهاجرة، المعروف أيضاً باسم «الانتباذ البطاني الرحمي»، عبارة عن خروج الغشاء المخاطي المبطن للرحم من موضعه وانتقاله وتكاثره في موضع آخر، مثل الجزء السفلي من البطن، أو منطقة الحوض.

وتتمثل أعراض «بطانة الرحم المهاجرة» في آلام الحيض الشديدة، وآلام أثناء الجماع أو التبول، وآلام في الجزء السفلي من البطن في غير موعد الدورة الشهرية.

وتجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض، لعلاج بطانة الرحم المهاجرة في الوقت المناسب، والحفاظ على الخصوبة. ويعالج هذا المرض بواسطة الأدوية، وقد يتطلب الأمر الخضوع للجراحة.

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