7 حبّات فاكهة لأجل المناعة

المصدر: حياة الحرزي - دبي

في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد التي داهمت العالم منذ بداية العام الجاري، يزداد حديث المختصين وخبراء التغذية والصحة حول العالم حول ضرورة تعزيز وسائل مقاومة الجسم للأمراض وللفيروس بشكل عام، وهو ما يتفق على تسميته بتعزيز مناعة الجسم ضد الأوبئة والفيروسات. وفي هذا السياق، تضاعف اهتمام الناس بتغذيتهم ومكوناتها وطرق انتقاء الأفضل منها. وفي قائمة الخيارات الواسعة المطروحة هنا، برز الدور الأهم للفواكه الموسمية الغنية بالفيتامينات والألياف المفيدة لصحة الإنسان، باعتبار مساهمتها في وقايتنا من الأمراض الشائعة، مثل نزلات البرد والانفلونزا نتيجة تقلبات الجو في الشتاء. وهنا بعض أهم الفواكه التي تعمل على تعزيز قوة الجهاز المناعي ضد الأمراض في الشتاء:

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