ضغط الدم المرتفع في أي سن.. عامل خطر للإصابة بالتراجع الإدراكي

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

توصل بحث جديد إلى أنه يبدو أن ضغط الدم المرتفع يسرع من وتيرة التراجع في الأداء المعرفي لدى البالغين الكبار، ومن هم في متوسط العمر.

ويشكل ضغط الدم المرتفع عامل خطر للإصابة بالتراجع الإدراكي الذي يشمل أموراً مثل الذاكرة والطلاقة اللغوية والانتباه والتركيز.

وقالت المشرفة على الدراسة، ساندهي إم باريتو، وهي أستاذ في الطب بجامعة ميناس جيرايس الاتحادية في بيلو هوريزونتي بالبرازيل: «توقعنا في البداية أن تكون الآثار السلبية لارتفاع ضغط الدم على الوظائف المعرفية أكثر خطورة عندما يبدأ الارتفاع في سن صغيرة ولكن نتائجنا أظهرت تراجعاً سريعاً مماثلاً في الأداء الإدراكي سواء بدأ ارتفاع الضغط في منتصف العمر أو في سن متقدمة»، بحسب ما نشرته مجلة «هايبرتنشن».

وأضافت: «توصلنا أيضاً إلى أن العلاج الفعال لارتفاع ضغط الدم في أي سن لدى البالغين يمكن أن يقلل من هذا التسارع، أو يحول دون حدوثه.

وبشكل عام، تشير النتائج إلى أنه يجب الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وتشخيصه وعلاجه بشكل فعالة لدى البالغين في أي سن للحفاظ على الوظائف الإدراكية»، بحسب الدراسة التي أوردها موقع «ميديكال إكسبريس».

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