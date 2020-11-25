دراسة تكشف تعقيدات الوحدة أو قضاء الوقت مع الآخرين

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

كيف تمر تجربة قضاء الأشخاص الوقت بمفردهم، أو مع الآخرين؟ تكشف دراسة جديدة تعقيدات ما يمر به الأشخاص في هاتين الحالتين الاجتماعيتين الأساسيتين.

وأظهرت الدراسة التي أجرتها جامعة «بار إيلان»، ونشرت نتائجها دورية «سوشال سيكولوجي»، أن الأشخاص عندما يفكرون في أنفسهم مع الآخرين يكون تركيزهم أكثر على الحاضر، وأقل على الماضي أو المستقبل، مقارنة عندما يفكرون في أنفسهم وهم بمفردهم. وإضافة إلى ذلك، عندما يكون المرء مع الآخرين يعرب أكثر عما به من قلق أو غضب، وقليل من الحزن، مقارنة بما يكون عليه عندما يكون بمفرده.

ويقول الطبيب لياد أوزيل، من قسم علم النفس في جامعة بار إيلان، الذي أجرى الدراسة: «كونك بمفردك، وكونك مع الآخرين، يتم تصويره في أذهان الأشخاص على أنها خبرات مختلفة نوعياً، ويسهم كل من الحالتين في تشكيل نفس متكاملة.. يحتاج المرء إلى مزيج من الخبرات البناءة التي يشكلها بمفرده».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news