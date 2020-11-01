نصيحة للراغبات في الحمل

المصدر: بون - د.ب.أ

أوصت شبكة «جيزوند إنس ليبن» الألمانية المعنية بالصحة النساء الراغبات في الحمل بتناول كمية كافية من حمض الفوليك، لما له من تأثير كبير في الوقاية من تشوهات الجنين.

ونصحت الشبكة بأن تبدأ السيدات في تناول حمض الفوليك قبل أربعة أسابيع على الأقل من الحمل، لأن الفيتامين يلعب دوراً مهماً في الوقاية من التشوهات عند الأجنة، وخاصة عيب الأنبوب العصبي.

وأشار أطباء ألمان إلى أنه لتقليل مخاطر تشوهات الجنين، يجب على السيدات تناول مكمل حمض فوليك يحتوي على 400 ميكروغرام من الفيتامين يومياً، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي غني بحمض الفوليك.

وإذا بدأت النساء في تناول حمض الفوليك في وقت متأخر عن الأسابيع الأربعة الموصى بها، أو حتى بعد تحديد الحمل، فعليهن تناول جرعة أعلى، وأوصى الأطباء بتناول جرعة مقدارها 800 ميكروغرام من حمض الفوليك يومياً.

ويستمر تناول حمض الفوليك حتى نهاية الثلث الأول من الحمل، وبعد ذلك، عادة ما يكون ما تأكله المرأة الحامل من خلال نظام غذائي صحي ومتوازن كافياً.

يشار إلى أن حمض الفوليك يتوافر في الأطعمة الحيوانية والنباتية، والسبانخ والخس والملفوف، وتعد الطماطم والبقوليات والحمضيات من المواد التي تحتوي على كمية جيدة منه، وكذلك منتجات الحبوب الكاملة.

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