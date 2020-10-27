3 مقولات شائعة عن حرق الدهون.. لا تصدقوها

المصدر: برلين - د.ب.أ

أوضحت مجلة «فرويندين» الألمانية أن هناك عدد من التصورات الخاطئة حول اللياقة البدنية، وإنقاص الوزن وحرق الدهون... ومن أبرز هذه التصورات ثلاث اعتقادات شائعة بين كثيرين:

- يكفي بضع دقائق على جهاز المشي لتحفيز حرق الدهون:

هذا اعتقاد خطأ، والصحيح أنه لزيادة حرق الدهون، يحتاج المرء إلى حرق ما يبلغ 3500 سعر حراري، وهو أكثر بكثير مما يستهلكه الشخص البالغ في أغلب الأحيان، وبالتالي، فإن التمرين القصير على جهاز المشي ليس كافياً لتحفيز حرق الدهون، ومع ذلك، يمكن أن يُظهر التمرين لمدة 15-20 دقيقة تأثيراً جيداً، طالما كانت قوة التمرين عالية قدر الإمكان.

- في الصباح تحرق معظم السعرات الحرارية:

تتم عملية الحرق دائماً بنفس الكمية من السعرات الحرارية، ومع ذلك، قد ثبت أن ممارسة الرياضة في الصباح يمكن أن تساعد على تسريع فقدان الوزن، لأن ممارسة الرياضة في الصباح تهيئ الجسم لحرق الدهون طوال اليوم.

- رفع الأثقال يحول الدهون إلى عضلات:

هذا اعتقاد خطأ أيضاَ، لأن رفع الأثقال يساعد في بناء العضلات تحت طبقة الدهون، ومع ذلك، لا يمكن تحويل الدهون بطريقة سحرية إلى عضلات، إذ يتكون الاثنان من مواد مختلفة، فالعضلات تتكون في الغالب من البروتين والدهون تتكون من الجليسريد الثلاثي.

ومن أجل إنقاص الدهون، يجب حرق سعرات حرارية أكثر مما يدخل الجسم كل يوم، ويتم تحقيق ذلك عن طريق ممارسة تمارين إضافية أو تغيير في النظام الغذائي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news