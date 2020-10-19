معالجون نفسيون: اتفق مع أطفالك على قواعد لاستخدام الأجهزة الذكية

المصدر: برلين - د.ب.أ

أوصت الغرفة الاتحادية للمعالجين النفسيين الوالدين بالاتفاق مع أطفالهم على قواعد واضحة وصريحة في ما يتعلق باستخدام الميديا والأجهزة الإلكترونية الحديثة، كالهاتف الذكي والحاسوب اللوحي وأجهزة الألعاب.

وأوضحت الغرفة الألمانية أن الأطفال الأقل من ثلاث سنوات لا يجوز لهم استخدام الأجهزة الإلكترونية، بينما لا ينبغي للأطفال الأقل من ست سنوات استخدام أجهزة الألعاب.

ولا ينبغي للأطفال الأقل من تسع سنوات اقتناء هاتف ذكي، أما الأطفال الأقل من 12 سنة فلا ينبغي أن يستخدموا الحاسوب والهاتف الذكي والإنترنت من دون رقابة من الأهل. وكحدود زمنية استرشادية تنصح الغرفة بألا يزيد استخدام الميديا على 30 دقيقة بالنسبة للأطفال، الذين تراوح أعمارهم بين ثلاث وست سنوات، وعن 45 إلى 60 دقيقة بالنسبة للأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين ست و10 سنوات.

• 30 دقيقة فقط المدة المسموح بها للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ثلاث وست سنوات.

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