تناول الطعام مع حيوان الكسلان في «ذا جرين بلانيت»

المصدر: دبي ■د.ب.أ

تقدم «ذا جرين بلانيت»، القبة البيولوجية الترفيهية والتثقيفية في دبي، الخيار الأمثل لضيوفها، الذين يرغبون في وجبات برانش مناسبة للأطفال في عطلة الأسبوع. ولن يكون على الضيوف القيام بالكثير من البحث، حيث تقدم «ذا جرين بلانيت» تجربة نزهة البرانش الجديدة بالكامل، التي من شأنها أن تضمن الأجواء الممتعة لجميع أفراد العائلة.

وابتداءً من أمس، يقدم مقهى «ذا جرين بلانيت» أفضل وجبة برانش مميزة في دبي! وفي كل جمعة وسبت، يمكن الحصول على فرصة لتناول الوجبات مع أصدقاء الغابة المطيرة مقابل 49 درهماً إماراتياً فقط (للأطفال) أو 175 درهماً إماراتياً (للكبار). وإضافة إلى ذلك، فإن المقهى يستقبل الأطفال تحت خمس سنوات مجاناً! وبعد الانتهاء من تناول الوجبة الشهية، يمكن شراء تذاكر الدخول العام للاستمتاع بأجواء الغابات المطيرة الوحيدة في دبي!

يبدأ الفطور المتأخر والفريد من نوعه في الساعة 10 صباحاً؛ حيث يلتقي أحد علماء الأحياء وخبراء الحيوانات في القبة البيولوجية مع الضيوف ليعرفهم إلى الكائنات، التي سيشاهدونها لاحقاً؛ حيث تضم «ذا جرين بلانيت» أكثر من 3000 نوع مختلف من النباتات والحيوانات، ومن خلال المشاركة في هذه التجربة التعليمية، التي تؤكد على أهمية المحافظة على مختلف أنواع الكائنات، فيحظى الأطفال بتجربة لا تنسى، وسيكتسبون من خلالها المعرفة حول واحدة من أكثر القضايا أهمية، وسيتعرفون إلى مجموعة من المخلوقات الفريدة والمميزة في العالم.

وبعد التعرف إلى موطن حيوانات الكسلان، فستغمر السعادة نفوس الأطفال وهم يشاهدون الحيوانات المفضلة في القبة الحيوية. وتعد حيوانات الكسلان، التي تشتهر بالبطء إلى أبعد حد، من الكائنات المثيرة للاهتمام في الغابات المطيرة، والتي توجد عادة على الأشجار في المناطق الاستوائية بقارة أميركا الجنوبية.

ويمكن مشاهدة حيوان الكسلان ذي الذراعين الطويلتين والأظافر المعقوفة للتعلق على الأشجار، والتعرف إلى عاداته وطباعه، والاستمتاع بالموسيقى، التي تعبر عن الحياة البرية في الغابة المطيرة المغلقة الوحيدة في دبي، وكل ذلك أثناء تناول مجموعة من الأطعمة.

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