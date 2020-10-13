لأصحاب البشرة الحساسة.. 5 محاذير لاستعمال الكمامات

المصدر: حياة الحرزي - دبي

تكيّفاً مع الإجراءات الوقائية التي باتت مفروضة في أنحاء العالم كافة اليوم، ازداد التشديد على الالتزام بوضع أقنعة الوجه أو الكمامات للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد. إلا أن الكثير من الناس اليوم باتوا يعانون عدداً من المضاعفات الصحية والمشكلات الجلدية الكبيرة، مثل تهيجات الجلد في جميع مناطق التلامس أي تحت العينين ومنطقة الأنف والخدين والذقن وخلف الأذنين، مسببة حكة شديدة وتهيجاً جلدياً واضحاً ومزعجاً وأحياناً بثوراً على الوجه، وعدداً من الحساسيات الأخرى التي ضاعفتها عادات ارتداء الكمامات لوقت أطول، خصوصاً لدى أصحاب البشرة الحساسة، لذا ينصح أخصائيو البشرة بعدد من الخطوات التي تساعد على التأقلم بشكل أفضل مع هذه الفترة العصيبة، ومن هذه النصائح:

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تجنّب الأقمشة شديدة السخونة، والأقنعة القطنية بألوان فاتحة هي الأفضل.

تنظيف البشرة من الدهون وبقايا الغبار ضروري أكثر من أي وقت.

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