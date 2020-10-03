سوزان نجم الدين تثير الجدل مجدداً بفستان بلا أكتاف

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي الجدل مجددا حول الفنانة السورية سوزان نجم الدين التي صارت غالبا ما تثير الجدل مع كل ظهور جديد لها، فبعدما أطلت مؤخرًا على أحد شواطئ الساحل الشمالي بمصر بإطلالة عصرية جريئة وهي ترقص وتغني، انتشر فيديو جديد لها خلال الساعات الماضية داخل أحد صالونات التجميل وهي في كامل أناقتها استعدادًا لحضور حفل زفاف رجل أعمال سوري داخل مصر.

وظهرت نجم الدين بالفيديو بفستان قصير بدون أكتاف، مع قماشة شفافة ناحية البطن، وجاء الفستان باللون الفضي، وانتعلت حذاءً عاليا بلون الفستان نفسه.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الإطلالة التي نالت إعجاب عدد من الجمهور، الذي تغزل بجمال سوزان وكيف أنها في كل ظهور تبدو أصغر سنًا.

فيما لم يخل الأمر من الانتقاد والسخرية اللذين دائمًا ما يرافقان أي ظهور جديد للفنانة السورية، حيث رأى البعض أن سوزان ارتدت فستانا لا يناسب عمرها أبدًا، وقال آخرون إن طول كعب الحذاء مبالغ فيه.

وكان النصيب الأكبر في الانتقادات لعمليات التجميل واختلاف شكل سوزان نجم الدين عن السابق بشكل كبير؛ إذ إن الغالبية أجمعت أنها تحولت لشخص مختلف ولم تعد تشبه نفسها أبدًا.

ومن أبرز التعليقات: “ضاعت كل ملامحك القديمه كنت أجمل كتييير”، “ما عاد عرفنا حدا يا خسارة فنانات سوريا الحلوين ياللي كنا نحبهن ما عم نعرفهن”، “ماتوا اللي يلبسوا هالكعب مو فاهمين انه يزيد القصيره قصر”، “تحزن هالانسانه ضحت بعيالها عشان الفن ولاحصلت تكون ربع فنانة والان تحاول باي طريقة تظهر نفسها . ليتها بس تشوف نفسها و تصحى”.

وتقيم سوزان نجم الدين منذ سنوات في مصر وشاركت في عدد من الأعمال الدرامية هناك، من أبرزها مسلسل “ابن الأصول” إلى جانب الفنان حمادة هلال وجسدت دور والدته في العمل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news