النصف_الحلو.. «فالنتينو» تكشف عن عطرها الجديد بفيلم لـ «ليدي غاغا»

كشفت العلامة التجارية Valentino Beauty عن الحملة الجديدة للعطر النسائي Voce Viva الذي ستطلقه الدار قريباً، بالتعاون مع ليدي غاغا.

ويعدّ فيلم الحملة الإعلانية لعطر Voce Viva ثمرة تعاون نفّذ بالاعتماد على التقنيّات الافتراضية، بين المدير الإبداعي لدار فالنتينو، بييرباولو بيتشيولي، والمخرج هارموني كوريني، المقيم في لوس أنجلوس، والفنّانة ليدي غاغا. ويُمثّل الفيلم دعوة إلى التجمّع من أجل عالم أكثر شمولاً».

وتجسّد رسالة الفيلم «My Voice, My Strength»، أي «صوتي، قوّتي»، التنوّع والشمول، والتراث والحداثة، وهي دعوة للناس إلى استخدام أصواتهم للتعبير عن قيمهم وتنوّعهم ومعتقداتهم. وقد قالت ليدي غاغا في هذا الإطار: «صوتي هو ما أمثّل، ما يعبّر عن رأيي. وهو تجسيد لشخصيّتي الفريدة».

ومن خلال رؤيته التصويرية وأسلوبه السينمائي العصريّين، يصوّر المخرج هارموني كوريني ليدي غاغا في قوة اللحظة التي تستخدم فيها المرأة صوتها الحقيقي.

«شعرت بالقوة والحيوية عند سماع صدى صوتي يتردّد في أرجاء الغابة بينما كنت أغنّي مرتدية هذا الفستان. فقد ذكّرني بحريّتي وبقدرتي على الإحساس بالسحر. حريّة وسحر أتمنّى أن يحظى بهما الجميع»، على ما تقول ليدي غاغا.

ويعبّر الفيلم عن التأثير الشافي للطبيعة والموسيقى، وعن الحاجة المتزايدة، لاسيّما حالياً، إلى الشعور بالارتباط. رسالته رسالة أمل وانبعاث؛ عالمٌ للجميع فيه صوت. ويشير بييرباولو بيتشيولي في معرض التعليق على ذلك إلى أنّ «لا صوت مماثل لغيره. كلّ صوت ينشد أغنيته الفريدة الخاصة، وتسهم جميع الأصوات في لحن جامع يتمثل في السمفونيّة الإنسانية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news