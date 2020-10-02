أين تذهب.. «أديداس» تفتتح متحفها في «دبي للتصميم»

تحتفل adidas Originals بتصميماتها الجديدة ZX 2K BOOST بافتتاح متحفها المصغّر Oddly ZXatisfying في حي دبي للتصميم. ويمكن للزوار أن يتوقعوا الانغماس الكامل في عالم ZXIENCE المستوحى من التصميم الجديد، والمكون من عناصر تستهدف منح تجربة حسية كاملة وفريدة بشكل رهيب، بما يسلط الضوء على عروض البيع الفريدة للمنتجات القائمة على الابتكار والتكنولوجيا والراحة.

ويتضمن المتحف المؤقت منشآت عرض وعناصر من شأنها أن تأخذ الزوار إلى تجربة تنشط فيها كل الحواس في كل محطة. ومن خلال التقاط الجوهر الحقيقي لمتحف ZXIENCE، سيرى الزوار محطات مختلفة في المتحف تمنحهم تجربة جديدة لأشياء مألوفة، كالصلصال وأصوات ASMR والمغناطيس، والفنون، بما يسمح لهم بالتفاعل والانغماس التام مع محيطهم. ومن اللحظة التي تلمس فيها أقدامهم أرض المدخل وحتى مغادرتهم، سيتم استثارة كل حواسهم، ما يتركهم مع إحساس عجيب بالرضا.

ولضمان سلامة الجميع كأهم الأولويات، سيتم اتخاذ كل احتياطات التباعد الاجتماعي، وسيعبر كل زائر عند المدخل من خلال بوابة تطهير ترش سحابة من المطهرات الصديقة للبيئة، وسيحصل كل زائر أيضاً على قفازات تسمح لهم بالشعور بالأمان عند التواصل مع بعضهم بعضاً، والاستمتاع بالتجارب المختلفة في المتحف.

ويفتح متحف The Oddly ZXatisfying أبوابه للجمهور في ٢ و٣ أكتوبر، من ٢ بعد الظهر إلى ١٠ مساءً في البناية ٦، الطابق الأرضي، حي دبي للتصميمD3.

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