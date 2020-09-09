للباحثين عن خيار صحي للبطاطس المقلية: لا تثقوا كثيراً بالبدائل

المصدر: برلين - د.ب.أ

تُصنّف المقرمشات غير المصنوعة من البطاطس، أحياناً، على أنها صحية أكثر من البطاطس المقلية، ويحمل تغليفها عبارات، مثل: «أقل دهون من مقرمشات البطاطس»، أو «المزيد من البروتين».

غير أن أحد مراكز المستهلك الألمانية فحص 80 منتجاً مختلفاً من مقرمشات الخضراوات المطروحة في الأسواق، ووجد أنها لا تفي بتلك المزاعم.

بعبارة أخرى: تحتوي مقرمشات البطاطس، بشكل عام، على نحو 530 سعراً حرارياً، و33 غراماً من الدهون لكل 100 غرام، بينما تحتوي المقرمشات المصنوعة من البنجر والبطاطا، أو الجزر الأبيض، على 500 سعر حراري، و32 غراماً للكمية نفسها.

لكن المقرمشات المصنوعة من العدس والبازلاء، وغيرها من الحبوب، تحتوي على سعرات حرارية أقل تصل إلى 440 سعراً حرارياً، و16 غراماً من الدهون لكل 100 غرام. كما أنها تحتوي على كمية بروتين أكثر من الخيارات الأخرى، وتلك الميزة تتلاشى فوراً، بسبب ارتفاع مقدار الملح بها.

وفي الواقع، لا تحتوي مقرمشات الخضار على ملح أقل، مقارنة بمقرمشات البطاطس.

يشار إلى أنه يجب على المستهلكين، الذين يتطلعون لتناول أكل صحي، ألا يثقوا فقط بما هو مدوّن على العبوة، لكن تجب عليهم قراءة بطاقة الوصف الغذائي، عندما يقررون أي منتج يشترون.

• 80 منتجاً من مقرمشات الخضراوات بالأسواق، فحصها خبراء، ووجدوا أنها لا تفي بالمزاعم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news