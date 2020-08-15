سمكة «تقتل» رجلاً.. وثبت للقارب وضربته في صدره بأستراليا

المصدر: سيدني - أ.ف.ب

توفي رجل في أستراليا بعدما ارتطمت به سمكة وثبت إلى المركب كان على متنه، كما أعلنت الشرطة المحلية اليوم السبت.

وأوضحت شرطة الأقليم الشمالي في أستراليا «كان الرجل (56 عاماً) يصطاد السمك مع أفراد من عائلته وأصدقاء له في مرفأ داروين عندما ضربته سمكة ضخمة عند مستوى الصدر».

وعادت المجموعة إلى الشاطئ، حيث حاول المسعفون في المكان إنعاشه.

وأضافت الشرطة «للأسف فارق الرجل الحياة. يبدو هذا حادثاً مؤسفاً أثار صدمة كبيرة في نفوس الأشخاص الذين كانوا على متن المركب وأفراد عائلة الرجل وأصدقائه».

ولم يتضح على الفور نوع السمكة.

وفي حادث شبيه حصل في منطقة قريبة عام 2018 نجت امرأة كانت تصطاد السمك بعدما أصابتها سمكة ماكريل بجرح عميق في عنقها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news