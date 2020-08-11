10 أسرار للحفاظ على صحّة الشَعر

المصدر: حياة الحرزي ■دبي

يحتاج الشعر إلى عناية خاصة تزيد من صحته وتألقه، لهذا تسارع السيدات إلى صالونات التجميل والمستحضرات الكيميائية آملات في الحصول على شعر صحي وجذاب. بالمقابل، تغفل الكثيرات منهن عن تأثيرات هذه المستحضرات على صحة الشعر ونتائجها التي سرعان ما تخلف وراءها عدداً لا يحصى من المشكلات التي تصيب الشعر، والتي يمكن حسمها أو تفاديها بخطوات سهلة وغير مكلفة تنطلق من المنزل، يقدمها خبراء الجمال من «هيمالايا» للمحافظة على نضارة الشعر ورونقه بأكثر الطرق أماناً:

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