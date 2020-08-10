متى تسمح لطفلك بالجلوس في مقعد السيارة الأمامي

المصدر: شتوتغارت - د.ب.أ

أفادت مؤسسة ديكرا للفحوص الفنية في ألمانيا بأن الطفل يمكنه الجلوس في المقعد الأمامي للسيارة بداية من سن الـ12، أو إذا كان الطول يبلغ 150 سم بغض النظر عن عمره. وأوضحت المؤسسة الألمانية أنه «لا يتم وضع مقعد الطفل المتجه عكس اتجاه السير في مقعد الراكب الأمامي، إلا بعد تعطيل الوسادة الهوائية الخاصة بالراكب الأمامي. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فيجب تركيب مقعد الطفل بالخلف». ويشير خبراء المؤسسة إلى أن تأمين الطفل بشكل صحيح له أهمية قصوى حتى لا تعرض صحته وحياته للخطر في حال وقوع تصادم للسيارة.

وبوجه عام يجب أن يكون المقعد مناسباً لحجم ووزن الطفل، كما ينبغي التحقق بانتظام مما إذا كان الطفل يجلس فيه بشكل مريح.

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