شركة يابانية: اختبار جديد لـ «كورونا» والنتيجة خلال 25 دقيقة

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

قالت شركة «شيونوجي» اليابانية لصناعة الأدوية في بيان إنها تعتزم بداية من الشهر المقبل طرح اختبار جديد للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تظهر نتائجه بعد 25 دقيقة فقط.

وذكرت الشركة في بيان، أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت، أنها وقعت وثلاث جامعات يابانية عقداً في شهر يونيو الماضي، تنتج «شيونوجي» بمقتضاه الاختبار الجديد بكميات كبيرة من أجل الحصول على نتائج أسرع مقارنة بالاختبارات الأخرى المتاحة.

وأوضحت «شيونوجي» أنها تلقت دعماً بـ 3ر37 مليار ين ياباني (352 مليون دولار أميركي) من الحكومة اليابانية لمساعدتها في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا. وتعتزم الشركة إنتاج 30 مليون جرعة منه بنهاية عام 2021.

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرغ للأنباء، وصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في اليابان إلى 45 ألفاً و757 حتى اليوم السبت.

وأكدت طوكيو أمس الجمعة 462 إصابة جديدة بالفيروس. وقالت لجنة مكافحة الوباء في العاصمة اليابانية أول من أمس الخميس أن المدينة في أقصى درجات التأهب في مواجهة تفشي الفيروس.

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