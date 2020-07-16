8 أفكار بميزانية بسيطة تضفي جمالاً على البيت

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ليس بالضرورة أن يحتوي المنزل الأنيق على أثاث باهظ الثمن أو مساحة واسعة، إذ تستطيعين الحصول على ديكور مميز عن طريق مرآة أنيقة أو بعض الوسائد ذات الألوان والنقوش، والتي من شأنها تغيير المظهر العام لمساحات منزلك ونشر الحيوية والبهجة في أرجائه.

وهنا ثماني أفكار لمنزل مميز دون بذل مجهود، وتُعد مناسبة لميزانية كثيرين، حسب خبراء في «حول الإمارات».

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news