في مفاجأة للباحثين.. اكتشاف عشرات الآلاف من السلاحف الخضراء بأستراليا

المصدر: كانبيرا - د.ب.أ

كشفت صور التقطتها طائرة مسيرة أن الأماكن التي تضع فيها سلاحف البحر الخضراء في أستراليا بيضها أكبر بكثير مما كان يعتقد سابقاً، إذ يوجد فيه عشرات الآلاف من السلاحف.

وأحصى الباحثون أنواع السلاحف المهددة بالانقراض، والتي تحمل الاسم العلمي شيلونيا ميداس في جزيرة رين في منطقة الحاجز المرجاني العظيم بمساعدة طائرة مسيرة، وفوجئوا أن ما يصل إلى 64 ألف سلحفاة طافت حول الجزيرة المرجانية لوضع بيضها بين نوفمبر ومارس الماضيين، وهذا العدد هو تقريباً ضعف العدد السابق.

وقال الباحثون إن ذلك كان نتيجة لتقييم صور الطائرة المسيرة التي تم التقاطها في ديسمبر الماضي كجزء من «مشروع استعادة جزيرة رين».

وقبل استعراض الصور، افترض العلماء أن نحو 36 ألف سلحفاة خضراء فقط تضع بيضها هناك كل موسم.

وتضع سلحفاة بحرية خضراء ما يصل إلى 600 بيضة بحجم كرة التنس في الموسم الواحد. وبعد وضع البيض، تختفي السلاحف في البحر مرة أخرى، وتتركها تفقس في الشمس والرمال الدافئة.

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