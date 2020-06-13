علامات تنذر بفطريات الرأس لدى طفلك

المصدر: كولن ■د.ب.أ

ذكرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين أن فطريات الرأس تهاجم الأطفال، عادة، بين سن الثالثة والسابعة.

وأوضحت أنه يمكن الاستدلال على فطريات الرأس، من خلال بعض العلامات، مثل: تساقط الشعر في موضع مستدير أو بيضاوي الشكل، مع وجود قشور والتهاب في هذا الموضع.

ويتم العلاج بواسطة مضادات الفطريات، مع مراعاة عدم استخدام الأدوات الشخصية للطفل بشكل مشترك كالمشط والمنشفة والألعاب، كما ينبغي تنظيف وتعقيم هذه الأغراض بانتظام، لمنع انتقال العدوى أو الإصابة بها مجدداً.

من ناحية أخرى، تعد حشرات القمل من الأشياء المزعجة للغاية لدى الأطفال. ورغم أنها طفيليات صغيرة غير مؤذية، فإنها تسبب الحكة بالرأس، في حين يعد علاجها صعباً مع الشعر الطويل، علماً بأنها ليست علامة على قلة النظافة.

وينتقل القمل من رأس إلى رأس؛ لذا لابد من أن يكون هناك اتصال مباشر مع شخص مصاب؛ لأنه من الحشرات الزاحفة. ووفقاً لخبراء معهد الجودة والكفاءة في الرعاية الصحية، فمن غير المرجح الانتقال عن طريق القبعات أو الفرش.

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