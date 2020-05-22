نصائح للعناية بالبشرة والشعر في استقبال العيد

عيد الفطر على الأبواب، ونحن ندعوك لاستقباله بشكل مختلف وصحي هذا العام. فبالرغم من المكوث فترات طويلة داخل المنزل بعيداً عن الشمس والملوثات، إلا أن البعض منا يعاني بشرة متعبة وجافة وأحياناً تساقط الشعر بعد فترة الصيام الطويلة التي يقل فيها شرب الماء، بالإضافة إلى الإرهاق النفسي الذي نتعرض له هذه الأيام، لذلك فأنت تحتاجين لاتباع روتين قوي وفعال للعناية بالبشرة والشعر، واستقبال العيد هذا العام بشكل مختلف وصحي.

وإذا كنت من محبي ومستخدمي المنتجات الطبيعية فأول نصيحة يقدمها لنا دكتور نادر شعيشع وفريق عمل «إكسورا» هي الحرص على استخدام المنتجات العضوية المعتمدة، والتي تعني أن المنتج مصنوع من 95%، على الأقل، من مواد طبيعية ولا يحتوي على أي مواد كيميائية ضارة أو عطور مصنعة، وهناك جهة رقابة للتأكد من ذلك، أما مصطلح منتجات طبيعية يمكن إطلاقه على أي منتج بغض النظر عن نسبة المواد الطبيعية أو نسب وأنواع المواد الكيميائية المستخدمة.

وبخطوات سهلة وبسيطة يمكنك الحصول على بشرة متألقة ونضرة وشعر صحي، فقد ابتكر فريق عمل «إكسورا» منتجات عضوية للعناية بالبشرة والشعر معتمدة من منظمة « COSMOS ORGANIC» التي تحافظ على أعلى المعايير لاعتماد منتجات التجميل العضوية.

خطوات العناية اليومية بالبشرة

1- كل شيء يبدأ من نظافة البشرة! إنها الخطوة الأولى والأكثر أهمية في نظامنا اليومي، فابدئي باستخدام غسول الوجه المناسب لنوع بشرتك لتنظيف عميق يتغلغل في مسام البشرة ويزيل الأتربة والملوثات والزيوت الزائدة وبقايا المكياج مرتين في اليوم على الأقل صباحاً ومساءً.

2- من الضروري موازنة درجة حموضة البشرة باستخدام التونر المرطب ولشد الوجه وتهيئة البشرة لاستقبال المرطب.

3- استخدمي الزيت أو السيرم المناسب لنوع بشرتك لتحفيز إنتاج الكولاجين الطبيعي وتغذية البشرة بالمعادن والفيتامينات الأساسية.

4- استخدمي المرطب المناسب لنوع بشرتك لترطيب الطبقات العميقة من البشرة، والمحافظة على درجة الليونة، لمنع ظهور التجاعيد مبكراً.

لاتنسَي أيضاً استخدام مقشر الوجه بخلاصة زهرة الجيرانيوم مرة واحدة على الأقل أسبوعياً لإزالة خلايا الجلد الميتة، ولمنع ظهور الالتهابات والحبوب، ماسك الوجه المنقي بخلاصة شجرة الشاي وزيت النعناع.

خطوات العناية بالشعر

للحصول على شعر صحي وناعم وإيقاف تساقط الشعر يجب أولاً التخلص من السموم، وإعادة توازن فروة الرأس، وتقوية بصيلات الشعر.

1- ننصح دائماً باستخدام شامبو خالٍ من أملاح الكبريتات بأنواعها لتنظيف يومي للشعر، ويمكنك استخدام شامبو «Daily detox» من «إكسورا» الذي يستخدم بأمان للشعر وفروة الرأس، لتنقيتها من السموم والشقوق الحرة بخلاصة زهرة الغاردينيا الاستوائية وزيت المرمرية.

2- بلسم الشعر لترطيب الطبقة الداخلية من الشعر، ويمكنك استخدام بلسم الشعر «intensive phyto-conditioner » من «إكسورا» بخلاصة بذور الجوجوبا وزيت الأرجان الذي يعمل على تعويض الطبقة الخارجية للشعر عن الضرر الذي تسببه حرارة مكواة الشعر.

3- سيرم الشعر «Detox hair serum» بخلاصة نبات الجنسينج وزيت التمانو وفيتامين هـ، والعديد من المكونات العضوية الأخرى التي تمت صياغتها خصيصاً للعمل كعلاج لتنقية فروة الرأس. من خلال تدليك السيرم بعمق في فروة الرأس، فإنه يزيل التراكمات، ويوازن إفرازات الزيوت من فروة الرأس، ويحفز تخليق الكيراتين الطبيعي للشعر، ويزيد الدورة الدموية حول بصيلات الشعر، فيمنع تساقطه ويحفز نموه.

من الضروري موازنة درجة حموضة البشرة باستخدام التونر المرطب.

للحصول على شعر صحي وإيقاف التساقط يجب أولاً التخلص من السموم.

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