5 تمارين رياضية مهمة في رمضان

المصدر: ديانا أيوب - دبي

يهمل البعض التمارين الرياضية في رمضان، بسبب الربط بين ممارسة الرياضة والجوع والعطش، فيهربون من تأثير مجهود الرياضة خلال الصيام، وهناك من يكتفون بممارسة رياضة المشي لمدة لا تتجاوز النصف ساعة، باعتبار أنه نشاط بدني سهل، وهو الوحيد الذي يمكن ممارسته في رمضان كي لا يتم إجهاد الجسم.

وأكد مدرب تطوير الذات المعتمد وخبير اللياقة البدنية في «ويلناس باي ديزاين»، وفيق المحمدي، أن التدريب في رمضان له العديد من الفوائد التي لا تُحصى، وذلك طبعاً في حال القيام بها على النحو الصحيح، مع الأخذ في الحسبان مدة وكثافة التمرين. وقدم المحمدي خمسة تمرينات مفيدة خلال شهر رمضان المبارك.

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