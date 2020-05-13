شركة هندية تصنّع علاج «كوفيد-19» المحتمل.. «ريمديسيفير»

المصدر: رويترز

قالت شركة جوبيلانت لايف ساينسز الهندية اليوم الثلاثاء إنها وقعت على اتفاق ترخيص غير حصري لبيع «ريمديسيفير»، عقار شركة جيلياد ساينسز التجريبي المحتمل للعلاج من فيروس كورونا، في 127 دولة منها الهند.

وتجري شركة جيلياد محادثات لتوسيع نطاق العرض العالمي لهذا الدواء بعد حصولها على موافقة من إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية على استخدامه للطوارئ في علاج مرضى كوفيد-19.

وبموجب الاتفاق، تحصل «جوبيلانت الهندية» أيضاً على حقوق تصنيع الدواء وزيادة إنتاجه.

وقالت «جيلياد» هذا الشهر إنها تتفاوض لمنح تراخيص طويلة الأجل مع العديد من صانعي الأدوية في الهند وباكستان لإنتاج «ريمديسيفير» لصالح الدول النامية، وإنها ستوفر تكنولوجيا لمساعدة الإنتاج.

وأضافت أن الدواء حسّن النتائج للأشخاص الذين يعانون من «كوفيد-19»، وقدمت بيانات تشير إلى أنه يعمل بشكل أفضل عندما يُعطَى في المراحل المبكرة من العدوى.



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