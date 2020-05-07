8 فوائد لتعليم الأطفال عن بُعد

المصدر: حياة الحرزي - دبي

بعد أن اعتاد الأطفال وأولياء الأمور على روتين المدرسة اليومي وطرق الدراسة التقليدية، ظهرت أساليب جديدة في التدريس تلائم المستجدات والظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم اليوم، وأبرزها «التعلم عن بُعد» الذي بات يوفّر للطلاب طريقة بديلة للدراسة في بيئة افتراضية بما يضمن لهم استمرار التعليم في بيئة جديدة تلائم تطلعاتهم.

واستثمر الكثير من المدارس في جميع أنحاء الدولة في السنوات الأخيرة، في منصات وأدوات التعلم عبر الإنترنت، لتوفّر لطلابها أنشطة وتجارب تعليمية جذابة ما يساعدهم على إكمال الفصول الدراسية على أكمل وجه، وتحقيق الفائدة المرجوة من التعليم عن بُعد الذي نستعرض بعض أهم مزاياه التي تقدمها لـ«الإمارات اليوم» أليسون لامب، مديرة «دبي هايتس أكاديمي».

للإطلاع على الفوائد، يرجى الضغط على هذا الرابط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news