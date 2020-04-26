بالصور..في العراق.. كعكات "كورونا" مزينة بالكمامات والديتول

المصدر: رويترز- بغداد

تُزّيّن فيروسات كورونا شائكة باللونين الزمردي والأخضر مصنوعة من السكر والقشدة كعكات، أصبحت مشهورة الآن، من ابتكار علي محمد صاحب محل للحلويات في مدينة النجف.

فمع ظهور أزمة فيروس كورونا في العراق نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن محمد وفريقه في محل بالنجف بدأوا يصنعون كعكات جديدة باسم فيروس كورونا يُزينها مطهر ديتول وكمامات وفيروسات صغيرة. ومع تخفيف إجراءات العزل العام في العراق منذ 21 أبريل الجاري، أقبل سكان المدينة على المخبز.

وقال علي محمد "قدمنا ​​فكرة (صنع كعكة على شكل فيروس كورونا) على مواقع التواصل الاجتماعي. لذا جعلنا الكعك يشبه أقنعة الوجه، والمطهرات. حصلت الفكرة على إعجاب الكثير من الناس. ثم شهد المتجر نسبة إقبال كبيرة".

وأضاف محمد "لقد قمنا بهذا النوع من العمل من أجل توعية الناس بأهمية التدابير الوقائية من خلال استخدام أقنعة الوجه والمطهرات حتى ينتهي هذا الفيروس في العالم إن شاء الله".

واشترت أُسرة كعكة للاحتفال بعيد ميلاد ابنتها الصغرى. وعلى الرغم من عدم تمكنهم من تنظيم تجمع عائلي كبير كعادتهم كل عام فأنهم أدخلوا السعادة على ابنتهم وفرحوا حول الكعكة غير العادية.

وقالت الفتاة زهراء علي "كل عام، نحتفل بعيد ميلاد أختي الصغيرة. كنا نقوم باحتفال كبير حضره أقاربنا وأفراد أُسرتنا. ولكن هذا العام بسبب أزمة الفيروس، قررنا إقامة حفلة صغيرة. وعندما رأينا فكرة كعكة على شكل فيروس كورونا وعناصر أخرى تتعلق بالفيروس مثل قناع الوجه على الفيس، أعجبتنا الفكرة وشجعتنا على إجراء احتفال صغير. علاوة على ذلك، نود دعم تعليمات وزارة الصحة".

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