حاسوب صغير موفّر للطاقة بقيمة 5 دولارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت مؤسسة «راسبري باي» البريطانية للتقنيات الرقمية، حديثاً، حاسوباً صغيراً (راسبري) وهو لوحة أحادية النواة، سمَّته باي زيرو، لتشغيل أجهزة التنفس الاصطناعي، التي تزايد الطلب عليها، جراء تفشي مرض «كوفيد-19».

ويبدو أن المستشفيات والمراكز الصحية، بدأت بالتوجه للوحات راسبري للأسباب ذاتها، التي دفعت 30 مليوناً من هواة التقنية، لاستخدامها، منذ إطلاق المؤسسة في عام 2012؛ فهي غير مكلفة وقابلة للنقل. بالإضافة إلى أن المتطلبات البسيطة نسبياً لأنظمة التنفس الاصطناعي، تجعل من باي زيرو خياراً مناسباً، حسب «مرصد المستقبل» التابع لمؤسسة دبي للمستقبل. وبقيمة خمسة دولارات فقط، أصبحت باي زيرو، اللوحة الأقل كُلفة والأقل استهلاكاً للطاقة، بين منتجات راسبري، فضلاً عن سهولة إنتاجها، ما يجعلها خياراً جيداً لتلبية الطلب المتزايد في ظل جائحة «كوفيد-19». ونقل موقع تومز هاردوير الأميركي، عن إيبين أبتون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة راسبري، أن «المؤسسة تعمل على تحقيق مخزون جيد، بغض النظر عن الطلب.. إنها المرة الأولى التي نستخدم فيها جهاز راسبري في المعدات الطبية». ولم تُختبَر بعد أجهزة التنفس الاصطناعي العاملة بأجهزة راسبري باي، في الولايات المتحدة. لكن فريقاً طبياً كولومبياً يصمم حالياً، نموذجاً يستند إلى «راسبري باي».