بالصور.. شابة تركية تحارب السرطان: كورونا جاء في أسوأ لحظة

المصدر: اسطنبول - رويترز

في منتصف الطريق من عمر دورة العلاج الكيميائي المنهكة، كانت الشابة التركية ديميت إيشيل يلمظ، عندما ظهر فيروس كورونا المستجد.

نبتت أشواك جديدة في مسارها للبحث عن الصحة المفقودة التي تدوّن تفاصيلها لآلاف من متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام».

ومع ضعف جهازها المناعي، تشعر الأم التركية (31 عاماً) بالخوف من الخطوة المقبلة، وهي تستعد للعلاج الإشعاعي في غضون ثلاثة أسابيع، غير واثقة من أي طريقة تمكنها من حضور الجلسات، وحماية نفسها من الفيروس.

وقالت في تسجيل مصور لـ«رويترز»: «تقاطعت الطرق بيني وبين (كوفيد-19) في أسوأ لحظة ممكنة في الوقت الذي يوجه فيه الجميع النصح بالاعتناء بالجهاز المناعي».

وعلى الرغم من الخطر الإضافي، تصمم على النجاة من الوباء. وتقول «لا أعتقد أن (كورونا) عدو لي. لا أعتقد أنه عدو لأي واحد منا. يجب أن نتعلم كيف نتعايش معه (مع وجوده). لا أحد يصاب به باختياره.. سوف نتعلم».

وتهوّن يلمظ من شأن الوباء بالنظر لما مرت به، وتقارن بينه وبين سرطان الثدي قائلة «لو كان السرطان محيطاً، فالفيروس هو مجرد تيار ماء».

وقتل مرض «كوفيد-19» الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن أكثر من 1500 شخص في تركيا، فيما زاد عدد الحالات المؤكدة عن 70 ألف حالة.

وطلبت وزارة الصحة من المستشفيات التي تعالج مرضى السرطان أثناء الوباء استخدام أقسام منفصلة للحد من الاختلاط، مع ضمان عدم تعامل الأطقم الطبية العاملة في مكافحة كورونا مع مرضى السرطان.

ورغم هذه التدابير، يشعر مرضى بالقلق من أن تنقلاتهم إلى المستشفيات تعرضهم أيضاً للخطر.

من جانبها، قالت أيسيل بيسين، التي تتلقى العلاج من أنواع عدة من السرطان منذ عام 2002، إنها تشعر بالقلق نحو وحدات الرعاية المركزة التي يتلقى فيها العلاج مرضى آخرون إلى جانب مرضى كورونا.

ورغم القوة التي تبديها لمتابعيها على «إنستغرام»، اعترفت يلمظ بأنها تشعر بالخوف من المجهول في الفترة المقبل.

وأضافت «بكيت كثيراً.. وعشت كثيراً مع الألم والأنين المكتوم. ولكن، (كل) هذا سيمر. إني واثقة من ذلك. ما يشعرني بالخوف هو ابني الذي لا أريد أن أتركه.. لا أريد أن أترك أحلامي. هناك أشياء كثيرة أريد أن أعيشها».