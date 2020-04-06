باحثون: الفيروس قابل للانتشار عن طريق الكلام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلمت لجنة علمية مرموقة مسؤولي البيت الأبيض بأن فيروس كوفيد-19 ليس قابلًا للانتشار عن طريق السعال والعطاس فحسب، بل حتى عن طريق التحدث والتنفس أيضاً، وفقاً لما نشرته لشبكة سي إن إن.

وحسب «مرصد المستقبل» التابع لـ«مؤسسة دبي للمستقبل»، قال هارفي فاينبرج رئيس اللجنة الدائمة للأكاديمية الوطنية الأميركية للعلوم في رسالة تضمنت جواباً على سؤال طرحه كيلفن دروجماير من مكتب سياسات العلوم والتنقية في البيت الأبيض «على الرغم من أن البحث الحالي محدود، لكن نتائجه تتوافق مع نتائج العثور على الفيروس في الهواء الذي يصدره المصابون أثناء الزفير».

وأضاف فاينبرج «تدعم الأبحاث المتوافرة حالياً فكرة إمكانية انتشار الفيروس عن طريق الرذاذ الهوائي الذي ينتج مباشرة عن زفير المرضى». وقال فاينبرج «إن كان المرء في غرفة لا تهوية فيها، فمن الممكن أن يستنشق الرذاذ الهوائي المتضمن للفيروس، ويتناقص احتمال العدوى في الهواء الطلق، إذ قد يختفي الرذاذ في الهواء».