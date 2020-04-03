هل تنشر الحيوانات المنزلية عدوى كورونا؟.. علماء ألمان يجيبون

المصدر: برلين - د.ب.أ

لا تلعب الحيوانات المنزلية، مثل الكلاب والقطط، دوراً في نشر فيروس كورونا المستجد، بحسب تقدير علماء ألمان.

وذكر معهد «فريدريش لوفلر»، المعني برصد الأوبئة الحيوانية على مستوى ألمانيا، اليوم الجمعة، أنه لا توجد حتى الآن دلائل على نشر الحيوانات المنزلية للعدوى.

وأشار المعهد إلى أن انتقال العدوى من الإنسان إلى الحيوان المنزلي غير مستبعدة تماماً بحسب نوع الحيوان، موضحاً في المقابل أن عدوى محتملة للحيوانات المنزلية لا تعني تلقائياً أن الفيروس من الممكن أن يتكاثر في الحيوانات، ويخرج في فضلاتهم.

وأكد علماء المعهد أن المصدر الرئيس للعدوى بالفيروس لا يزال هو انتقاله من فرد إلى آخر.

وبناء على ذلك، لم يوص المعهد باتباع إجراءات مع الكلاب والقطط، مثل العزل أو الفصل أو الحجر الصحي، إلا أنه أوصى بوجه عام أصحاب الحيوانات، خصوصاً المصابين بفيروس كورونا المستجد، باتباع قواعد النظافة في التعامل مع حيواناتهم، والتي من بينها على سبيل المثال غسل اليدين وتجنب العطس أو السعال، وعدم السماح للحيوانات بلعق وجوههم.

وأكد المعهد أنه لا داعي لتسليم الحيوانات المنزلية لنزل رعاية الحيوانات احترازياً، مضيفاً أنه لا داعي أيضا لقتل الحيوان عبر التخدير حتى لو كان مصاباً فيروس كورونا المستجد.