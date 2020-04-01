بعد وفاة سوريّة مصابة بكورونا.. عزل بلدة كاملة في ريف دمشق

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

قال وزير الصحة السوري الدكتور نزار يازجي، إنه تم الطلب من السلطات تطبيق عزل بلدة منين بريف دمشق بعد وفاة امرأة من البلدة مصابة بفيروس كورونا.

وأكد يازجي، حسب وكالة الأنباء السورية، أن «قرار العزل جاء حفاظاً على صحة المواطنين ومنعاً لانتشار الفيروس، إذ إن المتوفاة لديها زوج وأولاد ولديهم محل تجاري، ولم يلتزموا بالحجر الصحي، وواصلوا البيع في محلهم والاحتكاك بالمواطنين، وهذا خطر على الأهالي الموجودين في المنطقة».

وأضاف الوزير في اتصال اليوم مع قناة الإخبارية السورية أنه أخذت عينات من زوج المتوفاة وابنها وأقاربها، كما ستؤخذ عينات عشوائية لعدد من المواطنين في المنطقة وعند صدور نتائجها سيعلن عنها.

يشار إلى أن وزارة الصحة السورية أعلنت مؤخراً تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا من بين الحالات الـ10 المصابة المسجلة في سورية.

