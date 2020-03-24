5 نصائح يجب اتباعها عند تطهير البيوت

المصدر: حياة الحرزي - دبي

أثبتت دراسات حديثة عدم وجود حقائق علمية ثابتة إلى اليوم حول أكثر مواد التطهير والتعقيم فعالية في الحماية من فيروس «كوفيد 19» المعروف بـ«كورونا» المستجد، لأنه مكتشف حديثاً، وأنه يمكن أن تحتوي المطابخ المنزلية على مطهرات قادرة على القضاء فعلياً على الفيروس، في الوقت الذي لا ينجح بعضها الآخر في قتله، حيث لا يمكن لكل المواد الكيميائية النجاح في تلك المهمة، كما أن عدداً لا يحصى من المطهرات المطروحة في الأسواق حالياً تسبب أضراراً جسيمة للجلد، وتتسبب في الحساسية العالية، وذلك وفقاً لخبراء جامعة «روتجرز» الأميركية. لذا، يفترض العلماء أن ما يصلح للقضاء على فيروسات كورونا الأخرى يصلح للاستخدام مع «كورونا» المستجد.

وعن الطريقة المثلى لاستخدام المواد المعقمة في عملية التطهير من الجراثيم، ينصح الخبراء بالالتزام بقاعدة أساسية دائماً، وهي عدم مسح مواد التنظيف فوراً بعد وضعها مباشرة على أي سطح، وترك مستحضر التنظيف يستقر على السطح لفترة كافية لقتل الفيروسات والتقيد بهذه الإرشادات:

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.