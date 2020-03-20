7 فوائد علاجية لنبات «النيم»

المصدر: إعداد : ندى الزرعوني

يعدّ «النيم» من أهم العلاجات الطبيعية المعروفة في تقنيات «أيورفيدا»، خصوصاً للعناية بالبشرة. يمكن استعمال «النيم» للحصول على مظهر مثالي، وبشرة صحية من دون بثور وأمراض. كما يمكن استخدامه كمنتج عناية بالبشرة من خلال الكريمات، والجيل، والماسك والمقشر. يعدّ «النيم» كذلك مضاداً للبكتيريا، وغير مثير للحساسية، إضافة إلى أنه منقي.

«النيم» أو الأرجوان الهندي، هو من الأعشاب الطبيعية العجيبة والرائعة، التي تحوي أوراقها وأغصانها فوائد عديدة. وقد قامت «هيمالايا أعشاب» أعشاب باستخدام نبات «النيم» ذات الفوائد المتعددة في مجموعة من منتجاتها للعناية بالبشرة، لتقدم لك أفضل الحلول الجمالية والصحية من خلال الغسول، والماسك والمقشر والمناديل المنقية للوجه. وهنا يقدم لنا خبراء «هيمالايا أعشاب» أهم فوائد نبات «النيم» للعناية بالبشرة.