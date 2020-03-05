وصفة جمال للشعر.. بزيت معصور على البارد

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

يعدّ زيت جوز الهند بمثابة إكسير الجمال للشعر، إذ يعمل على زيادة نموه وتقوية بنيته من ناحية، ويمنحه لمعاناً وبريقاً من ناحية أخرى.

وأوضحت مجلة «إن ستايل» أن زيت جوز الهند غني بالمعادن، مثل الحديد والبوتاسيوم وحمض اللوريك المضاد للبكتيريا، كما يزخر بمضادات الأكسدة، التي تحمي الشعر من المؤثرات البيئة، وما يعرف بالجذور الحرة، ما يعمل على تغذية الشعر وتقوية بنيته وحمايته من التساقط. وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن زيت جوز الهند يعمل على ترطيب الشعر حتى الجذور، ويساعد على تهدئة فروة الرأس المتهيجة، ما يحمي الشعر من الجفاف والتقصف ويُعيد إليه لمعانه وبريقه. ولتحقيق الاستفادة المرجوة تنصح «إن ستايل» بالعناية بالشعر بزيت جوز الهند بمعدل مرتين في الأسبوع، مع مراعاة استعمال نوع عضوي ومعصور على البارد، كي يكون محتفظاً بكل العناصر المغذية المهمة.