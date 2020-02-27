لصاحبات القوام الممتلئ.. حِيَل تبرز مَواطن الجمال

المصدر: برلين - د.ب.أ

يمكن للمرأة ذات القوام الممتلئ الحصول على إطلالة أنيقة وجذابة، من خلال اتباع بعض حيل الموضة، التي تخفي عيوب القوام من ناحية، وتبرز مَواطن جماله من ناحية أخرى.

وتوصي خبيرة الموضة الألمانية، سونيا جراو، المرأة ذات القوام الممتلئ بالابتعاد عن الملابس ذات القَصَّة الأكبر من المقاس (Oversized)؛ نظراً إلى أنها تبدو فيها كما لو كانت ترتدي خيمة.

وتتفق خبيرة الموضة الألمانية، تيفاني لا، مع هذا الرأي، وتنصح المرأة ذات القوام الممتلئ بإخفاء المناطق المعيبة فقط، بدلاً من إخفاء معالم القوام بأكمله، مع إبراز مَواطن الجمال فيه.

وأوضحت تيفاني أن المرأة ذات البطن الممتلئ يمكنها إخفاء هذه المنطقة المعيبة من خلال تسليط الضوء على السيقان، وذلك بارتداء ثوب طويل، في حين ينبغي الابتعاد عن التوب القصير الذي يسلط الضوء على عيوب هذه المنطقة.

كما يمكن للمرأة ذات البطن الممتلئ ارتداء فستان بقصة على شكل حرف A، تمتاز باتساعها عند الوسط، وبالإضافة إلى ذلك يمكن ارتداء القطع الفوقية ذات القَصّة غير المتماثلة، والتي تصرف الأنظار عن امتلاء البطن.

وتنصح تيفاني المرأة ذات الرجلين الممتلئتين بارتداء سروال بقصة ضيقة حتى الخصر، ثم تتسع عند الفخذ، محذرة من ارتداء الجينز ذي درجة التبييض الفاتحة عند الفخذ، لأنه يسلط الضوء على امتلاء هذه المنطقة.

ومن الأفضل للمرأة ذات الرجلين الممتلئتين ارتداء حذاء بكعب عالٍ؛ إذ يعمل على إطالة الرجلين بصرياً، ومن ثم يجعلهما تبدوان أكثر نحافة ورشاقة.

من جانبها، تنصح خبيرة الموضة الألمانية، ميلينا جورج، المرأة ذات القوام الذي يتخذ شكل حرف V (الجزء العلوي من الجسم عريض، ومناطق الوسط والسيقان نحيفة)، بالابتعاد عن القطع الفوقية ذات فتحة الرقبة التي على شكل حرف U، لأنها تسلط الأضواء على عيوب هذه المنطقة، وبدلاً من ذلك ينبغي ارتداء قطعة فوقية ذات فتحة رقبة على شكل حرف V أو على شكل قلب.

أما المرأة ذات القوام على شكل حرف H (كتفان عريضان ووسط وخصر عريضان)، فتنصحها جورج بتسليط الضوء على منتصف القوام، من خلال ارتداء الفساتين والبلوزات الملفوفة.

ويمكن للمرأة ذات الكتفين العريضين ارتداء سروال ذي رجلين واسعتين، لخلق نوع من التوازن البصري.

لا للكرانيش

بشكل عام، يتعين على المرأة ذات القوام الممتلئ عدم تسليط الأضواء على المناطق المعيبة في قوامها، من خلال الكرانيش أو الألوان الصارخة، أو النقوش الضخمة كالتقليمات العريضة.