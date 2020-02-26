الشعر الطويل.. موضة جديدة لتسريحات حادة ومتموّجة

المصدر: دوسلدورف - د.ب.أ

أشارت الرابطة الألمانية لمصففي الشعر إلى الاتجاه الجديد في تسريحات الشعر يتمثل في الأشكال الواضحة والحواف الحادة والتموّجات الخفيفة والناعمة. وأضاف مصفف الشعر الألماني، ينس داجنه، أن التسريحات العصرية تمتاز بالشعر الطويل، الذي يصل إلى الكتف، وتوحي مثل هذه التسريحات بالجرأة والإغراء في الوقت نفسه.

وينطبق ذلك على الرجل أيضاً، حيث يزداد الاتجاه نحو الشعر الطويل أو الطويل جداً والمجعد، وأوضح مصفف الشعر الألماني أن الشارب لازال يحظى بأهمية كبيرة في التسريحات العصرية، لكن موضة ألوان الباستيل قد اختفت، وظهر بدلاً منها درجات الألوان الطبيعية اللامعة، وبشكل عام تمتاز تسريحات الشعر خلال فصل الشتاء بالأشكال الواضحة مع تنويعات خفيفة في التصفيف.