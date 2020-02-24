تدابير لتخفيف متاعب القدم المسطحة

المصدر: بايربرون ■د.ب.أ

أوردت مجلة «أبوتيكن أومشاو» الألمانية المعنية بالصحة أن القدم المسطحة تندرج ضمن تشوهات القدم الشائعة، موضحة أنه في هذه الحالة يكون باطن القدم مسطحاً أو مفلطحاً، ويفتقر بذلك إلى التقوس الطبيعي، الذي يكون موجوداً على الجهة الجانبية للقدم، وتظهر هذه الحالة بشكل ملحوظ أثناء الوقوف.

وأضافت المجلة أن القدم المسطحة تحدث بسبب ضعف الأوتار والأربطة، مشيرة إلى أن هذه الحالة تسبب بعض المتاعب الصحية كآلام مستمرة وتورمات.

ويمكن تخفيف هذه المتاعب، من خلال المشي بأقدام حافية، وممارسة تمارين تقوية العضلات، مع استخدام فرش طبي للأحذية، إذ تسهم هذه التدابير في تدعيم تقوس القدم. وفي الحالات الشديدة قد يتطلب الأمر الخضوع للجراحة.