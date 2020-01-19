مكمّلات زيت السمك تزيد خصوبة الرجال

المصدر: رويترز

تشير دراسة جديدة إلى أن الرجال الذين يتناولون مكملات زيت السمك التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية قد تتحسن خصوبتهم.

وبعد فحص بيانات نحو 1700 شاب خلص الباحثون في تقرير نشر في دورية «نيتورك أوبن» إلى أن استهلاك مكملات زيت السمك ارتبط بزيادة عدد الحيوانات المنوية، وتحسن مستويات الهرمونات التي تسهم في خصوبة الرجال.

وقالت تينا كولد جينسن التي شاركت في قيادة فريق البحث، وهي أستاذة في جامعة جنوب الدنمارك في أودنسي، إنه بينما يمكن لجميع الرجال الاستفادة من إضافة أحماض أوميغا 3 الدهنية إلى وجباتهم الغذائية، فإن التأثير الأكبر سيكون من نصيب أولئك الذين يعانون ضعف الحيوانات المنوية.

وأرجعت جينسن ذلك إلى أن هذه الأنواع من الأحماض الدهنية ضرورية للخصوبة.