علامات تنذرك بأمراض خطيرة.. لا تهملها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يعطي جسم الإنسان علامات مبكرة تنذر بالإصابة بأمراض خطيرة، لكن كثيرين قد لا يأخذون تلك الأعراض على محمل الجد.

وطالب باحثون بضرورة مراجعة الطبيب فور الشعور بها بحسب موقع «بي بي سي».

وهنا بعض تلك العلامات التي لا ينبغي إهمالها:

أزمة قلبية وشيكة

من أبرز علامات الأزمة القلبية الوشيكة ضيق أو شعور بالألم في منطقة الصدر، الألم في الجزء العلوي من الجسم، ألم المعدة، ضيق التنفس، الدوار، التعرق، الغثيان، القيء، وخفقان القلب.

السكتة الدماغية

هناك مؤشرات أساسية للسكتة الدماغية، من أهمها: تدلي الوجه، ضعف الذراع، صعوبة في الكلام، مشكلات مفاجئة في البصر، الدوخة وعدم التوازن، خدر مفاجئ وضعف في الوجه أو الذراعين أو الساقين، عدم القدرة المفاجئ على قول كلمات صحيحة، أو الكلام غير المتماسك، صداع شديد دون سبب معروف.

التهاب الكبد

على الرغم من أن مرضى التهاب الكبد لا تظهر لديهم أي أعراض، إذ يشخص هذا المرض من خلال فحوص الدم عن طريق الصدفة، إلا أنه يمكن ملاحظة بعض الأعراض، أبرزها: ارتفاع درجة الحرارة، ضعف الجسد، فقدان الشهية، الغثيان والقيء، الألم في القسم الأيمن العلوي من البطن، آلام المفاصل والعضلات، والبول الداكن اللون.

مشكلات الرئة

من الأعراض الأساسية لمشكلات الرئة: سعال مصحوب بالدم، الصفير الشديد، صعوبة في التنفس، السعال المزمن المستمر، نوبات متكررة من التهاب الشعب الهوائية، إنتاج كثير للبلغم، وآلام مزمنة ومستمرة في الصدر.



مشكلات المثانة

التبول الصعب أو المؤلم، التبول أكثر من ثماني مرات يومياً، فقدان السيطرة على المثانة، دم في البول، الشعور بالرغبة في التبول عندما تكون المثانة فارغة، الاستيقاظ كثيراً في الليل للتبول، تسريب البول عندما تضحك أو تسعل أو تعطس.